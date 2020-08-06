«Укрзализница» будет продавать 100 % мест в региональных поездах

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализницы”.
Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.
В частности, продажа проездных документов в пределах 100 % мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения КГГА от 31 июля нынешнего года.
Напомним, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” объявила об открытии продажи билетов еще на пять поездов после паузы из-за коронавируса.