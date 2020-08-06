Covid-19 Украина

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«Укрзализница» будет продавать 100 % мест в региональных поездах

С завтрашнего дня, 7 августа, "Укрзализница" начнет продавать 100 % мест в региональных поездах, следующих из Киева и обратно.

Четверг, 6 августа 2020, 15:41

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализницы”.

Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

В частности, продажа проездных документов в пределах 100 % мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения КГГА от 31 июля нынешнего года.

Напомним, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

  • Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” объявила об открытии продажи билетов еще на пять поездов после паузы из-за коронавируса.
Теги: КГГА, билеты, Киев, Коронавирус, поїзд, Укрзализныця, карантин

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