АО "Укрзализница" подписала меморандум с компанией Deutsche Bahn AG, а также компанией DB Engineering&Consulting GmbH о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

“Партнерство с Deutsche Bahn является позитивным знаком для международных инвесторов и существенно улучшает инвестиционную привлекательность Украинской железной дороги для международного капитала и привлечения средств на обновление инфраструктуры и подвижного состава компании”, – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что целью сотрудничество является разработать концепцию для предоставления “Укрзализнице” необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

При этом, конкретные границы и дальнейшие условия будут согласованы сторонами в рамках отдельной Соглашения о стратегическом партнерстве, которая будет определять план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет включать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

“Для Украины важно повысить эффективность управления “Укрзализницей” и вывести ее на новый уровень по качеству услуг для пассажиров и клиентов, обеспечить переход к европейской модели рынка железнодорожных перевозок”, – заявил член правления “Укрзализныци” Желько Марчек.

В Правительстве отметили, что на начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. Далее – на этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится не дольше, чем до 31 декабря 2020 года. После этого, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять “Укрзализнице” поддержку в области управления согласно Ключевыми показателями эффективности.