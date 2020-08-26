Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В частности, УЗ ограничит покупку льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы – с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября.

“Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах”, – сообщили в компании.