“Компанія має запас дизельного пального на 4 доби”, — йдеться в повідомлення.
В “Укрзалізниці” запевняють, що працюють над забезпеченням стабільної роботи залізничного транспорту.
“Укрзалізниця” контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом”, — наголосили в компанії.
Зауважимо, що “Укрзалізниця” з 2020 року закуповує дизельне пальне за рамковою угодою з 12 постачальниками, що долучилися до тендерного процесу. Назви компаній, що відмовляються відвантажувати паливо зараз, в “УЗ” не називають.
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