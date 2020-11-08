Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
Так, с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 10/9 Мариуполь – Киев;
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 116/115 Киев – Бердянск;
- № 145/146 Киев – Измаил;
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
С 00:01 9 ноября будет закрыто продажу проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.
- “Укрзализныця” сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые согласно последнему решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций оказались в “красной” зоне.