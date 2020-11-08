С 9 ноября "Укрзализныця" восстанавливает движение по большинству закрытых станций.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Так, с 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь – Киев;

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов – Киев;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 107/108 Одесса – Ужгород;

№ 116/115 Киев – Бердянск;

№ 145/146 Киев – Измаил;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

С 00:01 9 ноября будет закрыто продажу проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.