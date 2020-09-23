Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из указанных станций можно покупать билеты и совершать посадку.

Это такие поезда:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • №774/773 Киев – Шостка;
  • №779/780 Сумы – Киев, Винница;
  • №786/785 Киев – Шостка.

Решение о возобновлении посадки пассажиров продиктовано ранее принятым решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 21 сентября.

  • Ранее сообщалось, что остановка поездов дальнего следования в Тернополе временно отменена из-за попадания города в “красную зону”, где действуют жесткие карантинные ограничения.