Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Из указанных станций можно покупать билеты и совершать посадку.
Это такие поезда:
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №774/773 Киев – Шостка;
- №779/780 Сумы – Киев, Винница;
- №786/785 Киев – Шостка.
Решение о возобновлении посадки пассажиров продиктовано ранее принятым решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 21 сентября.
- Ранее сообщалось, что остановка поездов дальнего следования в Тернополе временно отменена из-за попадания города в “красную зону”, где действуют жесткие карантинные ограничения.