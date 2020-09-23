"Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые ранее были отнесены к красной карантинной зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из указанных станций можно покупать билеты и совершать посадку.

Это такие поезда:

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№774/773 Киев – Шостка;

№779/780 Сумы – Киев, Винница;

№786/785 Киев – Шостка.

Решение о возобновлении посадки пассажиров продиктовано ранее принятым решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 21 сентября.