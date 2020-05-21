Об этом он сказал сегодня во время инспекционного осмотра станции “Киев-Пассажирский”, сообщает пресс-служба ведомства.

“Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции “Киев-Пассажирский” уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал”, – сказал Криклий.

Напомним, что “Укрзализныця” разработала план восстановления пригородного сообщения: предусмотрели две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.