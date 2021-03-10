Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Вагоны-автомобилевозы уже курсируют по направлениям в поездах:
- № 12/11 Одесса – Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);
- № 41/42 Днепр – Трускавец (во Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
- № 15/16 Харьков – Рахов (во Львов), будет курсировать с 12 марта 2021 два раза в неделю
- № 17/18 Харьков – Ужгород (во Львов), будет курсировать с 15 марта 2021 дважды в неделю
- № 7/8 Харьков – Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.
“По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн”, – сообщили в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров запретил пассажирские перевозки в регионах “красной зоны” карантина.