Про це повідомляє пресслужба УЗ.
“Укрзалізниця” відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі карантинні обмеження — заборона висадки та посадки пасажирів — діють лише в Житомирській області”, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” збільшує кількість додаткових поїздів на Великдень та травневі свята. Зокрема, курсуватимуть додаткові потяги в Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Одесу та Львів.