«Укрзалізниця» відновлює повноцінний рух поїздів

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Зазначається, що з огляду на вихід Житомирщини з 5 травня з “червоної” зони “Укрзалізниця” оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:
- №13 / 14 Київ – Солотвино;
- №29 / 30 Київ – Ужгород;
- №43 / 44 Івано – Франківськ-Київ;
- №45 / 46 Ужгород – Лисичанськ;
- №58 / 57 Ковель – Одеса;
- №88 / 87 Ковель – Новоолексіївка;
- №98 / 97 Ковель – Київ;
- №134 / 133 Миколаїв – Рахів;
- №142 / 141 Львів – Бахмут;
- №188 / 187 Ковель – Миколаїв;
- №743 / 744 Київ – Львів.
Тепер усі поїзди в Україні курсуватимуть за графіком, немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.
- Раніше повідомлялося, що“Укрзалізниця” збільшує кількість додаткових поїздів на Великдень та травневі свята.