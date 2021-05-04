«Укрзалізниця» відновлює повноцінний рух поїздів

Житомирщина після виходу з "червоної" зони карантину відновлює повноцінний рух потягів. Отже, з 5 травня поїзди курсуватимуть без обмежень по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що з огляду на вихід Житомирщини з 5 травня з “червоної” зони “Укрзалізниця” оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:

№13 / 14 Київ – Солотвино;

№29 / 30 Київ – Ужгород;

№43 / 44 Івано – Франківськ-Київ;

№45 / 46 Ужгород – Лисичанськ;

№58 / 57 Ковель – Одеса;

№88 / 87 Ковель – Новоолексіївка;

№98 / 97 Ковель – Київ;

№134 / 133 Миколаїв – Рахів;

№142 / 141 Львів – Бахмут;

№188 / 187 Ковель – Миколаїв;

№743 / 744 Київ – Львів.

Тепер усі поїзди в Україні курсуватимуть за графіком, немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.