З 27 квітня "Укрзалізниця" відновить пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

Про це повідомляє пресслжуба “УЗ”.

Перший рейс запустять у південному напрямку 27 квітня о 18:10, прибуття до Одеси очікується о 06:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси 28 квітня о 20:20, прибуття до Кривого Рогу о 10:10 ранку.

“У перевезенні будуть задіяні до п’яти причіпних фірмових купейних вагонів. На дільниці П’ятихатки — Одеса — П’ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда №53/54 Дніпро — Одеса. Відповідно, на дільниці П’ятихатки — Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом”, – йдеться у повідомленні.