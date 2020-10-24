"Укрзализныця" с понедельника, 26 октября, возобновляет продажу билетов на 11 станциях. В начале недели ее приостановили из-за усиления карантина.

Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Так, с 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы.

Стоит отметить, что все эти станции находятся в населенных пунктах, отнесенных к “красной” зоне карантина (согласно решению об обновлении карантинных зон от 23 октября).

“Укрзализныця” положительно оценивает решение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября восстановить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий”, – отмечается в сообщении.

Продажа билетов будет открыта на следующие поезда:

• № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

• № 7/8 Киев – Черновцы;

• № 12/11 Одесса – Львов;

• № 15/16 Харьков – Рахов;

• № 21/22 Харьков – Трускавец;

• № 41/42 Днепр – Трускавец;

• № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

• № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

• № 49/50 Киев – Трускавец;

• № 72/71 Запорожье – Киев;

• № 76/75 Кривой Рог – Киев;

• № 81/82 Киев – Ужгород;

• № 84/83 Мариуполь – Киев;

• № 86/85 Львов – Новоалексеевка;

• № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

• № 98/97 Ковель – Киев;

• № 102/101 Киев – Херсон;

• № 108/107 Одесса – Ужгород;

• № 110/109 Львов – Херсон;

• № 116/115 Киев – Бердянск;

• № 118/117 Черновцы – Киев;

• № 122/121 Николаев – Киев;

• № 136/135 Одесса – Черновцы;

• № 217/218 Киев – Рахов;

• № 702/701 Львов – Черновцы;

• № 715/716 Киев – Львов;

• № 732/731 Киев – Запорожье;

• № 734/733 Киев – Покровск;

• № 738/737 Киев – Запорожье;

• № 739/740 Киев – Кривой Рог

• № 743/744 Киев – Львов;

• № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;

• № 766/765 Киев – Херсон;

• № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

• № 772/771 Хмельницкий – Киев;

• № 779/780 Сумы – Киев – Винница;

• № 782/781 Черкассы – Киев.

В то же время с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда: № 106/105 Киев – Одесса; № 108/107 Одесса – Ужгород; №136/135 Одесса – Черновцы; № 146/145 Киев – Измаил; № 763/764 Киев – Одесса.

Отмечается, что эти поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров “до урегулирования ситуации”. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возможен возврат оплаты за билеты в полном объеме (в пунктах продажи или через электронные каналы связи в “личном кабинете” пользователя).