Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Так, с 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы.
Стоит отметить, что все эти станции находятся в населенных пунктах, отнесенных к “красной” зоне карантина (согласно решению об обновлении карантинных зон от 23 октября).
“Укрзализныця” положительно оценивает решение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября восстановить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий”, – отмечается в сообщении.
Продажа билетов будет открыта на следующие поезда:
• № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
• № 7/8 Киев – Черновцы;
• № 12/11 Одесса – Львов;
• № 15/16 Харьков – Рахов;
• № 21/22 Харьков – Трускавец;
• № 41/42 Днепр – Трускавец;
• № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
• № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
• № 49/50 Киев – Трускавец;
• № 72/71 Запорожье – Киев;
• № 76/75 Кривой Рог – Киев;
• № 81/82 Киев – Ужгород;
• № 84/83 Мариуполь – Киев;
• № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
• № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
• № 98/97 Ковель – Киев;
• № 102/101 Киев – Херсон;
• № 108/107 Одесса – Ужгород;
• № 110/109 Львов – Херсон;
• № 116/115 Киев – Бердянск;
• № 118/117 Черновцы – Киев;
• № 122/121 Николаев – Киев;
• № 136/135 Одесса – Черновцы;
• № 217/218 Киев – Рахов;
• № 702/701 Львов – Черновцы;
• № 715/716 Киев – Львов;
• № 732/731 Киев – Запорожье;
• № 734/733 Киев – Покровск;
• № 738/737 Киев – Запорожье;
• № 739/740 Киев – Кривой Рог
• № 743/744 Киев – Львов;
• № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
• № 766/765 Киев – Херсон;
• № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
• № 772/771 Хмельницкий – Киев;
• № 779/780 Сумы – Киев – Винница;
• № 782/781 Черкассы – Киев.
В то же время с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда: № 106/105 Киев – Одесса; № 108/107 Одесса – Ужгород; №136/135 Одесса – Черновцы; № 146/145 Киев – Измаил; № 763/764 Киев – Одесса.
Отмечается, что эти поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров “до урегулирования ситуации”. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возможен возврат оплаты за билеты в полном объеме (в пунктах продажи или через электронные каналы связи в “личном кабинете” пользователя).
- С 19 октября “Укрзализныця” закрыла продажу билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко.