"Укрзалізниця" випустить відремонтований електропоїзд для регіональної філії "Південно-Західна залізниця"зі спеціальними тримачами для перевезення велосипедів.

Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

Так, упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею.

“При плануванні ремонтів Укрзалізницею було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування. Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах”, – зазначають в “УЗ”.

Там зазначили, що сконцентрувалися на покращенні якості приміського руху та підтримують екологічний транспорт.

“Саме тому ми прийняли рішення зробити приміський транспорт більш зручним для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів”, – йдеться у повідомленні.