Об этом сообщила пресс-служба компании.
Договор заключен с ООО “Украинская локомотивостроительная компания”.
Указанная компания сможет пользоваться следующими участками железнодорожных путей общего пользования:
Стрый – Ивано-Франковск; Тернополь – Шепетовка; Шепетовка – Калиновка 1, Староконстантинов 2 – Гречаны; Староконстантинов 1 – Гречаны; Староконстантинов 2 – Калиновка 1, Староконстантинов 1 – Калиновка 1, Гусятин – Ярмолинцы – Гречаны; Каменец-Подольский – Гуменцы – Балин – Дунаевцы – Ярмолинцы – Гречаны; Сосновка – Коростень; Сокаль – Клепаров.
На основе опыта реализации этого договора будет принято решение о дальнейшем внедрение проекта допуска частных локомотивов к работе на украинских железнодорожных путях.
- Европейский союз заявил, что Украина до сих пор не приняла ряд важных законопроектов в сфере транспорта. В частности, в ЕС отметили “критическое” финансовое состояние “Укрзализныци”.