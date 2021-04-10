"Укрзализныця" с завтрашнего дня, 11 апреля, восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования в Закарпатскую область. В регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Восстанавливается курсирование по полноценным маршруту таких поездов:

№45 / 46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля – с Ужгорода)

№81 / 82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – с Ужгорода)

№357 / 358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – с Рахова)

№17 / 18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля – с Ужгорода)

№15 / 16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля – с Рахова)

№4 / 3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля – с Ужгорода)

№107 / 108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля – с Ужгорода)

№13 / 14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – с Солотвино и Чопа)

№134 / 133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля – с Рахова)

№26 / 25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – с Рахова).

Продажа железнодорожных билетов в указанный региона и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.