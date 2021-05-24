"Укрзалізниця" запускає поїзд, який поєднає одразу три туристичні регіони на заході України – Волинь, Галичину та Прикарпаття.

Про це поінформували в пресслужбі “УЗ”.

Йдеться про поїзд “Прикарпатський експрес” (№ 807/808).

“Укрзалізниця” запускає сучасний тривагонний дизельний потяг № 807/808 “Прикарпатський експрес” сполученням Івано-Франківськ — Ківерці (через Львів та Луцьк). Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення”, – зазначається в повідомленні.

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно (крім середи).

Він проходитиме через: Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.

Потяг відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 — до Ківерців).

У зворотному напрямку “Прикарпатський експрес” вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців – о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13:38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш.

А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

Зазначається, що це буде “зручний сучасний потяг, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю”.

Раніше, у 2019 році, він курсував у Києві за маршрутом Kyiv Boryspil Express.