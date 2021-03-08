«Укрзализныця» запускает спецрейсы на Закарпатье: билеты уже в продаже

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатья с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:
- 358/357 Рахов – Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
- 13/14 Солотвино – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта)
- 15/16 Рахов – Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
- 81/82 Ужгород – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта)
- 108/107 Ужгород – Одессе 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
- 45/46 Ужгород – Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).
При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.
Стоит отметить, что, согласно нормам “адаптивного карантина”, который начал действовать в Украине с 24 февраля, в нашей стране снова введено эпидемическое зонирование: разделение на “карантинные зоны” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
“Красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:
• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;
• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;
• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;
• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
Сейчас к “красной” зоне карантина отнесена только Ивано-Франковская область.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.