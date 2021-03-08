«Укрзализныця» запускает спецрейсы на Закарпатье: билеты уже в продаже

В связи с "красной зоной" адаптивного карантина на Закарпатье приостанавливается регулярное железнодорожное сообщение. Но "Укрзализныця" выполнит несколько специальных рейсов.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатья с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:

358/357 Рахов – Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта)

15/16 Рахов – Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта)

108/107 Ужгород – Одессе 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород – Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Стоит отметить, что, согласно нормам “адаптивного карантина”, который начал действовать в Украине с 24 февраля, в нашей стране снова введено эпидемическое зонирование: разделение на “карантинные зоны” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.