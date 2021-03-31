Об этом в Facebook сообщил глава филиала “Пассажирская компания” АО “Укрзализныця” Александр Перцовский.
“Из-за кражи кабеля закрыт сигнал светофора, идут восстановительные работы. Прежде всего – безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку”, – написал Перцовский.
С задержкой следуют такие поезда дальнего следования:
№150 Ходоров – Полтава (+1 час 2 минуты)
№1 / 2 Ходоров – Константиновка (+0.52)
№137 Сватово – Хмельницкий (+ 1.04)
№19 / 20 Попасная – Киев (+ 0.20)
№712 Киев – Константиновка (из Киева +0.20).
Также задерживаются пригородные поезда:
№6902 Киев – Нежин (+ 0.52)
№6804 Киев – Яготине (+ 0.53)
№6901 Нежин – Киев (+ 1.13).
Привычное движение поездов должны восстановить в течение двух часов.
- Накануне из-за ликвидации аварии поезда “Интерсити” Киев-Запорожье, который 29 марта сошел с рельсов, остановили движение поездов между Запорожьем и Днепром.