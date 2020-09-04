Остановка поездов дальнего следования в Тернополе временно отменена из-за попадания города в "красную зону", где действуют жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе “УЗ“.

Как сообщалось ранее, 3 сентября в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. “Красную зону” расширили за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, к ней будет отнесен город Тернополь.

В связи с этим “Укрзализныця” прекращает посадку пассажиров на поезда дальнего следования в городе — разрешена только высадка пассажиров.

Также временно со станции не будут продавать билеты на такие поезда:

№21/22 Харьков — Трускавец;

№12/11 Одесса — Львов;

№81/82 Киев — Ужгород;

№49/50 Киев — Трускавец;

№136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;

№108/107 Одесса — Ужгород;

№110/109 Львов — Херсон;

№41/42 Днепр — Трускавец;

№715/716 Киев — Львов.

Пассажиры, которые в связи с ограничениями откажутся от поездки, смогут получить 100% компенсации стоимости билета, вернув их в железнодорожных кассах или через сайт перевозчика.

Ранее городской совет Ивано-Франковска подал в суд из-за решения Кабинета Министров включить город в “красную зону” с жестким карантинными ограничениями. По словам мэра города Руслана Марцинкива, власти Тернополя тоже планируют обращаться в суд из-за решения правительства.