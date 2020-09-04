Об этом сообщили в пресс-службе “УЗ“.
Как сообщалось ранее, 3 сентября в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. “Красную зону” расширили за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, к ней будет отнесен город Тернополь.
В связи с этим “Укрзализныця” прекращает посадку пассажиров на поезда дальнего следования в городе — разрешена только высадка пассажиров.
Также временно со станции не будут продавать билеты на такие поезда:
- №21/22 Харьков — Трускавец;
- №12/11 Одесса — Львов;
- №81/82 Киев — Ужгород;
- №49/50 Киев — Трускавец;
- №136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;
- №108/107 Одесса — Ужгород;
- №110/109 Львов — Херсон;
- №41/42 Днепр — Трускавец;
- №715/716 Киев — Львов.
Пассажиры, которые в связи с ограничениями откажутся от поездки, смогут получить 100% компенсации стоимости билета, вернув их в железнодорожных кассах или через сайт перевозчика.
Ранее городской совет Ивано-Франковска подал в суд из-за решения Кабинета Министров включить город в “красную зону” с жестким карантинными ограничениями. По словам мэра города Руслана Марцинкива, власти Тернополя тоже планируют обращаться в суд из-за решения правительства.
- 21 августа “Укрзализныця” закрыла продажу билетов и остановила посадку пассажиров на станциях в четырех населенных пунктах с “красной” зоны карантина.
- По состоянию на 4 сентября в Тернопольской области зафиксирован 6841 случай коронавируса.