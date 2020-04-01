Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
“Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным”, – пишет Криклий.
Отмечается, что предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.
Основанием для проезда медиков есть служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении.
Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.
- “Укрзализныця” вернет полную стоимость билетов за отмененные рейсы.