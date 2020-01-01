Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

“Мы достигли соглашения по поводу реализации следующего этапа покупки 40 локомотивов. Планируем, что первые из них мы получим уже в 2020 году”, – пишет Кравцов.

Уточняется, что трехсторонний меморандум был подписан совместно с компанией General Electric Transportation и министерством инфраструктуры Украины.

“Новый запрошенный состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшит в целом операционную деятельность компании. Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По другим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на горючем около 100 млн грн”, – добавил Кравцов.