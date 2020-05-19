Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В 2019 году местные власти компенсировали перевозчику только 20% стоимости проезда льготников.
И.о. главы правления “Укрзализныци” Иван Юрик отметил, что такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.
Он отметил, что в 2019 году из местных бюджетов поступило 112,3 миллиона гривен, что компенсировало 21,8% средств, потраченных на перевозку льготных категорий населения. Долг на 2019 год составлял 403,4 миллиона гривен.
В 2020 году ситуация лишь ухудшилась. С начала года было компенсировано только 14,6 млн грн, то есть 12,8%. Долг вырос на 99,1 млн грн.
Антилидерами по невыплате средств “Укрзализныци” стали Киев, Львов и Харьков.
- 12 мая сообщалось, что “Укрзализныця” разработала план восстановления пригородного сообщения: предусмотрели две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.