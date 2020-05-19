Пригородное железнодорожное сообщение после смягчения карантина могут не возобновить, так как местные власти должны "Укрзализныци" более 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 году местные власти компенсировали перевозчику только 20% стоимости проезда льготников.

И.о. главы правления “Укрзализныци” Иван Юрик отметил, что такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

Он отметил, что в 2019 году из местных бюджетов поступило 112,3 миллиона гривен, что компенсировало 21,8% средств, потраченных на перевозку льготных категорий населения. Долг на 2019 год составлял 403,4 миллиона гривен.

В 2020 году ситуация лишь ухудшилась. С начала года было компенсировано только 14,6 млн грн, то есть 12,8%. Долг вырос на 99,1 млн грн.

Антилидерами по невыплате средств “Укрзализныци” стали Киев, Львов и Харьков.