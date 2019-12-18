Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
Дополнительный поезд №755/756 Киев-Львов-Киев будет отправляться из Киева в 00:15 и прибывать во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:00 и прибывать в 05:50.
Из Львова поезд будет курсировать с 27 по 29 декабря, а также 3, 4 и 7 января.
Из Киева – с 28 по 30 декабря, и 4, 5, 8 января.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” назначила 19 дополнительных поездов, а также продолжила маршруты семи поездов на период новогодних и рождественских праздников.