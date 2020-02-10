Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что АО "Укрзализныця" не будут передавать кому-либо в концессию или приватизацию.

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

“Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то, “Укрзализныця” не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. “Укрзализныця” – одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают”, – сказал премьер.

По его словам, привлечение немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn, в правительстве рассматривается. То партнерство, которое прописано в меморандуме, предусматривает первый этап консультации.