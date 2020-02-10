Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.
“Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то, “Укрзализныця” не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. “Укрзализныця” – одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают”, – сказал премьер.
По его словам, привлечение немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn, в правительстве рассматривается. То партнерство, которое прописано в меморандуме, предусматривает первый этап консультации.
- Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о намерении передать “Укрзализныцю” в управление Deutsche Bahn AG на 10 лет. Глава Правительства уточнил, что о деталях “еще нужно договариваться”, и еще должны быть подписаны официальные документы, “но политическое решение относительно этого уже принято”.
- Впоследствии немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять “Укрзализныцей” в течение 10 лет.