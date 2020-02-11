«Укрзализныця» объявила конкурс на должность главы компании

Об этом сообщает пресс-служба компании.

К выбору главы “Укрзализныци” привлекли международную компанию по подбору персонала — Boyden.

“Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести “Укрзализныцю” вперед учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентной по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практики корпоративного управления”, — сообщил глава наблюдательного совета “Укрзализныци” Шевка Аджунер.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, всем желающим нужно связаться с компанией Boyden.