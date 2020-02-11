19:05 «Укрзализныця» объявила конкурс на должность главы компании
18:58 Маколей Калкин попал на обложку Esquire
18:57 Экс-нардеп Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище
18:54 Зеленский не читает Telegram-каналы из-за грамматических ошибок и «хаоса»
18:32 Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обысков на «1+1»
18:27 ВОЗ определилась с названием для нового коронавируса
18:25 Оккупанты провели в Крыму учения с подводной лодкой
18:09 В Китае начали тестировать на мышах вакцину от коронавируса
17:55 Вакарчук прокомментировал назначение Ермака
17:39 Бородянский объяснил, почему крымскотатарский телеканал остался без финансирования
17:35 «Оскар-2020» установил антирекорд по количеству телезрителей
17:31 Дугарь назначили психиатрическую и почерковедческую экспертизы — адвокат
16:58 В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег
16:40 Зеленский о ситуации в своей команде: «Невозможно жить в постоянном конфликте»
16:11 На Банковой заверили, что назначение Ермака не повлияет на политический курс страны
16:05 Зеленский чувствует вину за «слуг народа», которые «зашкварились»
15:32 Певица Адель появилась на публике в обтягивающем леопардовом платье
14:52 Boeing 747 установил рекорд, долетев из Нью-Йорка в Лондон за пять часов
14:50 Витренко пожаловался, что «Нафтогаз» не выплачивает ему премию
14:22 «Расти яйца»: «слуга» Мотовиловец «сцепился» с Шабуниным из-за главы НАБУ
14:20 Дубилет сообщил о создании горячей линии по предотвращению домашнего насилия
13:43 Зеленский заявил о закрытии стартапа «ямочный ремонт»
13:12 В Киеве избили ветерана АТО за замечание: «Один из нападавших со значком депутата»
12:42 В США проверяют информацию Джулиани о причастности Байдена к коррупции в Украине
12:18 Зеленский показал свой один рабочий день
12:06 Трамп предлагает создать «самые мощные» ядерные силы в мире

«Укрзализныця» объявила конкурс на должность главы компании

Наблюдательный совет "Укрзализныци" начал конкурсную процедуру на должность нового руководителя компании после увольнения предыдущего главы Евгения Кравцова.

Вторник, 11 февраля 2020, 19:05

Об этом сообщает пресс-служба компании.

К выбору главы “Укрзализныци” привлекли международную компанию по подбору персонала — Boyden.

“Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести “Укрзализныцю” вперед учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентной по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практики корпоративного управления”, — сообщил глава наблюдательного совета “Укрзализныци” Шевка Аджунер.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, всем желающим нужно связаться с компанией Boyden.

Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”. Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.

Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности председателя правления “Укрзализныци” Желька Марчека.

  • 15 ноября прошлого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин намерен в ближайшее время принять решение о смене руководства “Укрзализныци” из-за жалоб работников. Впоследствии руководитель “УЗ” Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании для рассмотрения вопроса о его увольнении.
  • Ранее Кабинет Министров Украины вернул АО “Укрзализныця” в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предполагалось, что компания будет разделена на трех операторов: оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика. Сама компания станет публичной (IPO).
Теги: конкурс, Укрзализныця

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!