«Укрзализныця» объявила конкурс на должность главы компании

Об этом сообщает пресс-служба компании.
К выбору главы “Укрзализныци” привлекли международную компанию по подбору персонала — Boyden.
“Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести “Укрзализныцю” вперед учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентной по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практики корпоративного управления”, — сообщил глава наблюдательного совета “Укрзализныци” Шевка Аджунер.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, всем желающим нужно связаться с компанией Boyden.
Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”. Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.
Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности председателя правления “Укрзализныци” Желька Марчека.
- 15 ноября прошлого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин намерен в ближайшее время принять решение о смене руководства “Укрзализныци” из-за жалоб работников. Впоследствии руководитель “УЗ” Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании для рассмотрения вопроса о его увольнении.
- Ранее Кабинет Министров Украины вернул АО “Укрзализныця” в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предполагалось, что компания будет разделена на трех операторов: оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика. Сама компания станет публичной (IPO).