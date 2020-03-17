Несмотря на запрет Кабмином внутреннего и международного железнодорожного сообщения, "Укрзализныця" выполнит некоторые рейсы по согласованию в каждом конкретном случае.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Официальный запрет начнет действовать в 12:00 18 марта.

“При этом АО “Укрзализныця” разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой”. – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.