В СМИ сообщают, что "Укрзалізниця" позволила выиграть тендер фирмам, связанным с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Об этом сообщается в расследовании проекта “Наші гроші”.

“Филия “Центр обеспечения производства” АО “Украинская железная дорога” на переговорной процедуре закупки газа 31 января по четырем из пяти лотов отклонила несколько дешевых предложений и объявила о намерении заключить договор на сумму 201,13 млн грн с ООО “Укр газ ресурс” и ООО “Благогаз сбыт”. У этих фирм хотят заказать по 20 миллионов кубометров газа каждой”, – говорится в материале.

Уточняется, что расследователи руководствовались информацией из системы “Прозорро”.

При этом сообщается, что основателем ООО “Укр газ ресурс” является Андрей Кучков – муж Карины Злочевской, дочери экс-министра экологии Николая Злочевского.

Отмечается, что Кучков присутствовал непосредственно на заседании тендерного комитета “Укрзализныци”, где был снят на видео:

Также Андрей Кучков попадал на видео журналистов “Народного контроля” в 2016 году вместе со своей женой Кариной:

Также отмечается, что изданием “Реалист” зять Злочевского назывался идейным вдохновителем плана по отбеливанию репутации экс-министра, в котором фигурировала организация форума в Монте-Карло фирмой “Буризма” в 2017 году.

Тогда Злочевский был запечатлен на фото с вице-премьером Владимиром Кистионом, замминистра энергетики Наталией Бойко и главой налогового комитета Верховной Рады Ниной Южаниной: