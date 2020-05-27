Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он отметил, что через онлайн-сервисы и в железнодорожных кассах можно купить билеты на поезда:
- Киев — Запорожье (№37/38, №732/731 и №737/738);
- Киев — Бердянск (№116/115);
- Киев — Покровск (№136/135 и №734/733);
- Киев — Кривой Рог (№76/75);
- Киев — Херсон (№102/101 и №766/765)
- Киев — Новоалексеевка (№12/11)
- Киев — Днепр (№79/80)
- Сумы-Киев / Винница (779/780)
Как известно, пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут измерять температуру во время проверки билетов.
Стюардесс и стюардов обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты. До и после каждого рейса будут проводить санобработку вагонов.
- В среду, 27 мая, АО “Укрзализныця” возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.
- Ранее “Укрзализныця” открыла продажу билетов на первые 5 поездов Интерсити+.
- Также УЗ начала продажу билетов на поезда дальнего следования.