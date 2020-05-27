Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что через онлайн-сервисы и в железнодорожных кассах можно купить билеты на поезда:

Киев — Запорожье (№37/38, №732/731 и №737/738);

Киев — Бердянск (№116/115);

Киев — Покровск (№136/135 и №734/733);

Киев — Кривой Рог (№76/75);

Киев — Херсон (№102/101 и №766/765)

Киев — Новоалексеевка (№12/11)

Киев — Днепр (№79/80)

Сумы-Киев / Винница (779/780)

Как известно, пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут измерять температуру во время проверки билетов.

Стюардесс и стюардов обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты. До и после каждого рейса будут проводить санобработку вагонов.