"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые 5 поездов Интерсити+. Они начнут курсировать с 1 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Он отметил, что через онлайн-сервисы можно купить билеты на поезда:

№721/722 и №726/725 Киев — Харьков;

№763/764 Киев — Одесса;

№711/712 Киев — Константиновка;

№740/739 Киев — Кривой Рог.

В то же время, железнодорожные кассы начнут работать с 27 мая.

Пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут измерять температуру во время проверки билетов.

Стюардесс и стюардов обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты. До и после каждого рейса будут проводить санобработку вагонов.