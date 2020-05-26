Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
Он отметил, что через онлайн-сервисы можно купить билеты на поезда:
№721/722 и №726/725 Киев — Харьков;
№763/764 Киев — Одесса;
№711/712 Киев — Константиновка;
№740/739 Киев — Кривой Рог.
В то же время, железнодорожные кассы начнут работать с 27 мая.
Пассажиров в поезда не будут пускать без защитных масок, им также будут измерять температуру во время проверки билетов.
Стюардесс и стюардов обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты. До и после каждого рейса будут проводить санобработку вагонов.
- Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что “Укрзализныця” возобновит пассажирские перевозки с 1 июня.
- “Укрзализныця” разработала план восстановления пригородного сообщения: предусмотрели две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.