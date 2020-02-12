Международная компании Boyden получит 837, 5 тысяч гривен за поиск и отбор кандидатов на должность главы "Укрзализныци".

Об этом сообщается на площадке Prozzoro Zakupki.ua.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет “Укрзализныци” начал конкурсную процедуру на должность нового руководителя компании после увольнения предыдущего главы Евгения Кравцова.

На поиск достойного кандидата выделили 837 500 гривен и провели тендер “Обеспечение поиска и подбора кандидатов на должность председателя правления АО “Укрзализныця”.

Отмечается, что американская компания Boyden получила заказ от филиала “Центра сервисного обеспечения” Открытого акционерного общества “Укрзализныця”.

Договор был подписан 11 февраля нынешнего года. На сайте указано, что срок оказания услуг – до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”. Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.

Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности председателя правления “Укрзализныци” Желька Марчека.