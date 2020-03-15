Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, международные пассажирские перевозки будут прекращены уже во вторник, 17 марта. О датах возобновления пока не сообщается.

“Укрзализныця” прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства”, — сообщил Криклий.

Министр отметил, что пассажирские перевозки внутри страны и перевозка грузов между странами продолжаются.

“Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику. Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются”, — добавил он.

Помимо этого, Криклий проинформировал о мерах противодействия распространению COVID-19 в Украине, которые предпринимаются украинским перевозчиком.

“Укрзализныця” постоянно принимает меры по противодействию занесения и распространения в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота. Каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции”, — отметил министр.

Также министр напомнил, что с 17 марта действует временный запрет пересечения госграницы Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Для украинцев, которые путешествуют собственным транспортом, пункты пропуска открыты.