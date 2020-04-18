Сотрудники "Укрзализныци" присоединились к тушению лесных пожаров в Житомирской области: на место инцидента, в частности, был отправлен пожарный поезд.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“В стороне от вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны “Укрзализныци” присоединились к ликвидации масштабного пожара в Житомирской области. Для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды”, – отметил Криклий.

Он уточнил, что к работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды “Коростень”.

Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров.

Как проинформировали в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в данный момент происходит тушение огня на территории 4 лесных хозяйств (отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, а также 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 незначительных очагах продолжаются работы по ограничению распространения огня).

В отселенных населенных пунктах (с. Островы, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.