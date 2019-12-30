Об этом говорится на сайте компании.
С 30 декабря до станции “Скотоватая” будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Лимана – утром и вечером. Раньше они ездили только до “Фенольной”.
“Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Летом восстановили движение на участке Волноваха – Южнодонбасская. А сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, мы восстанавливаем движение до станции Скотоватая”, – заявил глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.
Фото: “Укрзализныця”
Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала “Скотоватая”, отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.
Также на участке “Скотоватая – Фенольная” отремонтировали устройства сигнализации и связи. Уложен пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона “Скототватая – Петруньки”.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Пресс-служба Операции объединенных сил уточнила, что станция “Скотоватая” не работала с 2015 года.
“Запуск станции дает возможность добираться работающим жителям к месту работы, студентам – к местам обучения, пенсионерам – для получения пенсий и, что важно, для закупки необходимых лекарств. То есть отныне благодаря работе железной дороги все можно делать гораздо быстрее. Наша общая задача – минимизировать последствия войны для местного населения, прежде всего для детей и пожилых людей”, – заявил помощник командующего объединенных сил по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко.
Первый поезд на станции “Скотоватая” встречали с оркестром.
- “Укрзализныця” назначила на зимние праздники дополнительные рейсы поезда “Четыре столицы” Киев, Минск, Вильнюс, Рига.
- Во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд.