"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, впервые с 2014 года возобновив пригородное движение на участке между станциями "Фенольная" (Новгородское) и "Скотоватая" (Верхнеторецкое).

Об этом говорится на сайте компании.

С 30 декабря до станции “Скотоватая” будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Лимана – утром и вечером. Раньше они ездили только до “Фенольной”.

“Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Летом восстановили движение на участке Волноваха – Южнодонбасская. А сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, мы восстанавливаем движение до станции Скотоватая”, – заявил глава правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

Фото: “Укрзализныця”

Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала “Скотоватая”, отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Также на участке “Скотоватая – Фенольная” отремонтировали устройства сигнализации и связи. Уложен пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона “Скототватая – Петруньки”.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Пресс-служба Операции объединенных сил уточнила, что станция “Скотоватая” не работала с 2015 года.

“Запуск станции дает возможность добираться работающим жителям к месту работы, студентам – к местам обучения, пенсионерам – для получения пенсий и, что важно, для закупки необходимых лекарств. То есть отныне благодаря работе железной дороги все можно делать гораздо быстрее. Наша общая задача – минимизировать последствия войны для местного населения, прежде всего для детей и пожилых людей”, – заявил помощник командующего объединенных сил по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко.

Первый поезд на станции “Скотоватая” встречали с оркестром.