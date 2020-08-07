Руководство "Укрзализныци" сообщило о том, что пустит охрану в поезда ради безопасности своих пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

С целью повышения уровня безопасности пассажиров в поездах “Укрзализныця” разработала комплексную программу, реализация которой стартует в ближайшее время.

Пока что программа будет действовать в рамках пилотного проекта. В поездах будет ездить охрана, в вагонах будут установлены специальные устройства для контроля ситуации. Также на вокзалах будут искать воров и бороться с безбилетным проездом.

На данный момент планируется рассказать о всех направлениях программы на следующей неделе.

В “Укрзализныци” указали, что цель программы- четкий алгоритм общий действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны.

Как результат – повышение уровня безопасности и комфорта пассажиров во время их путешествий.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.