Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
С целью повышения уровня безопасности пассажиров в поездах “Укрзализныця” разработала комплексную программу, реализация которой стартует в ближайшее время.
Пока что программа будет действовать в рамках пилотного проекта. В поездах будет ездить охрана, в вагонах будут установлены специальные устройства для контроля ситуации. Также на вокзалах будут искать воров и бороться с безбилетным проездом.
На данный момент планируется рассказать о всех направлениях программы на следующей неделе.
В “Укрзализныци” указали, что цель программы- четкий алгоритм общий действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны.
Как результат – повышение уровня безопасности и комфорта пассажиров во время их путешествий.
Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.
- Ситуация с избиением женщины в поезде “Мариуполь – Киев” ночью 31 июля находится на контроле органов операционного управления “Укрзализныци”.