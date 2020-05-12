Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления “Укрзализныци” Иван Юрик.

Он рассказал, что при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий “Укрзализныця” готова оперативно назначить поезда и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

“Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом — на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы “пик”, на втором — планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение”, — пояснил Юрик.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, проводят текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупают средства индивидуальной защиты.

В то же время Юрик напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан.

Так, по данным специалистов “Укрзализныци”, при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором – еще 224,5 млн грн.