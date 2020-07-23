Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Это стало возможным после постановления Министерства здравоохранения №39 от 3 июля 2020 года “О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации ж/д перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19)”

“”Укрзализныця” возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования”, – говорится в сообщении.

Во время поездки скоростными поездами “Интерсити+” и “Интерсити” пассажиры могут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, готовые блюда.

Также отмечается, что пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию – в вагоне-буфете могут пребывать не более двух человек.