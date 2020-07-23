Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Это стало возможным после постановления Министерства здравоохранения №39 от 3 июля 2020 года “О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации ж/д перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19)”
“”Укрзализныця” возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования”, – говорится в сообщении.
Во время поездки скоростными поездами “Интерсити+” и “Интерсити” пассажиры могут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, готовые блюда.
Также отмечается, что пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию – в вагоне-буфете могут пребывать не более двух человек.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” объявила об открытии продажи билетов еще на пять поездов после паузы из-за коронавируса.