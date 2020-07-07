Проводники "Укрзализныци" при посадке на поезд отныне принимают электронный студенческий билет из приложения "Дія".

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

В УЗ рассказали, что проезд на льготной основе разрешен студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Электронный студбилет действует в:

общих и плацкартных вагонах;

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;

всех вагонах региональных поездов;

поездах пригородного сообщения.

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме региональных поездов, для студентов установлена полная стоимость билета.

Сейчас “Укрзализныця” принимает уже четыре цифровых документа с “Дії”: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.