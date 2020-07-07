Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
В УЗ рассказали, что проезд на льготной основе разрешен студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.
Электронный студбилет действует в:
- общих и плацкартных вагонах;
- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;
- всех вагонах региональных поездов;
- поездах пригородного сообщения.
Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме региональных поездов, для студентов установлена полная стоимость билета.
Сейчас “Укрзализныця” принимает уже четыре цифровых документа с “Дії”: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
- Ранее сообщалось, что приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.