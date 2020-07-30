Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
Поезд отправится из Киева 3 августа и будет курсировать по нечетным дням. Из Рахова он выедет 4 августа и будет курсировать по четным дням.
Билеты на поезд №217/218 Киев – Рахов уже в продаже.
Билеты можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.
В “Укрзализныци” напомнили, что для посадки пассажиры обязательно должны надеть маски и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” объявила об открытии продажи билетов еще на пять поездов после паузы из-за коронавируса.