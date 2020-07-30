В "Укрзализныци" сообщили, что с 3 августа начнет курсировать поезд из Киева в Карпаты.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Поезд отправится из Киева 3 августа и будет курсировать по нечетным дням. Из Рахова он выедет 4 августа и будет курсировать по четным дням.

Билеты на поезд №217/218 Киев – Рахов уже в продаже.

Билеты можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

В “Укрзализныци” напомнили, что для посадки пассажиры обязательно должны надеть маски и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.