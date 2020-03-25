В "Укрзализныце" заявили, что вернут 100% стоимости всех билетов на рейсы, которые были отменены из-за введения карантина для препятствования распространению пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Уточняется, что возвращена будет стоимость билетов, купленных на поезда после 18-го марта.

“Укрзализныця” напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета”, – сказано в сообщении.

При этом в компании напомнили, что в Украине пока продолжает действовать запрет на перевозку людей железнодорожным транспортом в любом сообщении из-за карантина.

Отмечается, что жд-сообщение в Украине будет возобновлено после принятия соответствующего решения Кабинетом министров.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.