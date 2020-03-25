Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
Уточняется, что возвращена будет стоимость билетов, купленных на поезда после 18-го марта.
“Укрзализныця” напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета”, – сказано в сообщении.
При этом в компании напомнили, что в Украине пока продолжает действовать запрет на перевозку людей железнодорожным транспортом в любом сообщении из-за карантина.
Отмечается, что жд-сообщение в Украине будет возобновлено после принятия соответствующего решения Кабинетом министров.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
- В Винницкой области подтвержден первый случай заражения COVID-19.
- Также три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Киеве.
- По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.