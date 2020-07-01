Об этом сообщает пресс-служба компании.

Движение пригородных поездов частично восстановлено согласно решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ровенской областях.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092/6091 Ровно – Львов, №6096/6095 Львов – Ровно, №6384/6383 Красное – Ровно – Здолбунов, №6382/6381 Здолбунов – Ровно – Красное, №6302 Березовка – Ковель, №6307 Ковель – Березовка, №6341/6342 Сарны – Здолбунов, №6335/6336 Здолбунов – Сарны, №6319/6321 Сарны – Рафаловка, Черторыйск – Ковель, №6320/6322 Ковель – Черторыйск, Рафаловка – Сарны.

Отмечается, что в настоящее время действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно перевозки по Ровенской области в пределах 50% от количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет осуществляться поездной бригадой и работниками военизированной охраны. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать полицию.