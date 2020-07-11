В "Укрзализныци" сообщили, что со следующей недели возобновят курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.

Об этом сообщили на сайте “Укрзализныци”.

В сообщении сказано, что 30 поездов будут курсировать по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги, а 4 – Приднепровской.

В этих поездах будут действовать ограничения по количеству мест для сидения.

Вот список пригородных поездов:

№ 6701 Терещенская – Новгород-Северский, 6:40 – 7:56;

№ 6703 Терещенская – Семеновка, 10:20 -13: 05;

№ 6702 Новгород-Северский – Терещенская, 08:12 – 09:33;

№ 6704 Семеновка – Терещенская, 14:29 – 17:24;

№ 6249 Казатин-1 – Шепетовка, 4:17 – 7:24;

№ 6252 Шепетовка – Казатин-1, 8:25 – 11:30;

№ 6253 Казатин-1 – Шепетовка, 10:35 – 13:38;

№ 6254 Шепетовка – Казатин-1, 14:25 – 17:29;

№ 6255 Казатин-1 – Бердичев, 17:30 – 18:10;

№ 6256 Бердичев – Казатин-1, 18:20 – 18:54;

№ 6257 Казатин-1 – Бердичев, 19:05 – 19:45;

№ 6258 Бердичев – Казатин-1, 20:00 – 20:34;

№ 6259 Казатин-1 – Шепетовка, 20:52 – 23:57;

№ 6260 Шепетовка – Казатин-1, 20:25 – 23:28;

№ 6281 Шепетовка – Здолбунов, 4:10 – 6:03;

№ 6282 Здолбунов – Шепетовка, 6:22 – 7:58;

№ 6283 Шепетовка – Ровно, 8:52 – 11:04;

№ 6286 Ровно – Шепетовка, 17:36 – 19:36;

№ 6221 Шепетовка – Лановцы, 8:47 – 11:48;

№ 6222 Лановцы – Шепетовка, 3:38 – 6:55;

№ 6223 Шепетовка – Лановцы, 21:00 – 23:58;

№ 6224 Лановцы – Шепетовка, 13:20 – 16:39;

№ 6291 Погребище – Казатин-1, 4:21 – 6:33;

№ 6292/6293 Казатин-1 – Жашков, 9:40 – 14:16;

№ 6294/6295 Жашков – Казатин-1, 14:43 – 19:22;

№ 6296 Казатин-1 – Погребище, 20:52 – 23:03;

№ 6501 Коростень – Шепетовка 09:35 – 12:52 кроме воскресенья;

№ 6501 Коростень – Шепетовка 09:35 – 13:58 по воскресеньям;

№ 6502 Шепетовка – Коростень, 3:16 – 7:08 по понедельникам, средам и субботам;

№ 6502 Новоград-Волынский – Коростень, 4:57 – 7:08 кроме понедельника, среды и субботы;

№ 6503 Коростень – Шепетовка, 20:35 – 00:13 по вторникам, пятницам и воскресеньям;

№ 6503 Коростень – Новоград-Волынский, 20:35 – 22:48 кроме вторника, пятницы и воскресенья;

№ 6504 Шепетовка – Коростень, 15:50 – 19:16;

№ 885 Киев – Ровно, 12:17 – 20:18 по 5, 6, 7 дням недели;

№ 886 Ровно – Шепетовка, 20:35 – 22:48 по 5, 6, 7 дням недели;

№ 870 Шепетовка – Киев, 3:39 – 9:42 по 6, 7, 1 дням недели.

Региональные поезда:

№ 6466 Тимковое – Пятихатки, 5:58 – 10:35;

№ 6027 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, 12:57 – 17:05;

№ 6536 Пятихатки – Днепр-Главный, 18:45 – 21:02 кроме субботы;

№ 6509 Пятихатки – Тимкове, 17:03 – 21:57.

Также в сообщении сказано, что пассажиры обязательно должны быть в защитных масках.