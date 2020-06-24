АО "Укрзализныця" на этой неделе возобновит сообщение со Львовом. Первые поезда отправятся 26 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“С 26 июня начнут курсировать пассажирские поезда во Львов. В частности, компания возобновляет рейсы поездов №743/744 Дарница, Киев – Львов, №715/716 Киев – Львов, №91/92 Киев – Львов и №12/11 Львов – Одесса”, – говорится в сообщении.

Также с этой же даты поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, восстановят рейсы.

Поезд №743 / 744 Дарница, Киев – Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратно отправление из Львова в 6:02 и прибытия на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию ​​Дарница в 11:43. Во время курсирования предусмотрены остановки на таких станциях: Святошино, Коростень, Дубно, Подзамче.

Поезд №715 / 716 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратно отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91 / 92 Киев – Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратно отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Подзамче.

Поезд №12 / 11 Львов – Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.