Об этом сообщают “Наші гроші”.

Филиал “Центр обеспечения производства” АО “Украинская железная дорога” 3 января по результатам тендеров заказала у АО “Завод Экватор” кондиционеры. До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,50 млн грн.

Комплект включает: кровельный кондиционер; монтажные и электрические схемы моноблока, подключение и управления; софт в контроллере; хладон и смазка; сервисную панель для диагностики неисправностей, оборудование для индивидуального регулирования температуры воздуха в сочетании; запасные части, инструменты, принадлежности; датчик температуры салона.

“Укрзализниця” купила кондиционеры АВК-25, изготовленные по чертежам КЮЛИ.632381.051ГЧ. Производительность охлаждения – 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Как сообщают “Наші гроші”, если взять самый мощный и дорогой кондиционер, который можно найти в интернет-магазинах, то это канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. Его производительность охлаждения – 25 кВт, а обогрева – 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для “Укрзализныци”.

В 2018 году “Центр обеспечения производства” заказывал посреднику ООО “СП Климатехника” кондиционеры АВК-25 по 1 140 000 грн. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас – два компрессора.

Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации – два года после введения в действие.

Сумма сделок на 0,01 % ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28 430 000 грн.

Стоит отметить, что “Завод “Экватор” принадлежит главе наблюдательного совета Сергею Кантору – депутату Николаевского горсовета от партии “Наш край”, а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом завода было харьковское ООО “НПО “А.Т.О.Р.” Владимира Морозова с продукцией того же “Экватора”. Стоит отметить, что цену в ходе торгов никто не снижал.