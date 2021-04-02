«Укрзализныця» отстранила ряд топ-чиновников из-за аварии поезда «Интерсити»

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци“.
Отмечается, что предварительные выводы служебного расследования причин аварии указали на грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. Эксперты зафиксировали технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета.
“Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство “, – отметил и.о. главы правления “Укрзализныци” Иван Юрик.
Отмечается, что от выполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы путей и другие руководители регионального филиала “Приднепровская железная дорога”.
- Днем 29 марта вблизи Запорожья из колеи сошел поезд “Интерсити” Киев-Запорожье. С рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров.
- Из-за ликвидации аварии поезда “Интерсити” Киев-Запорожье движение поездов между Запорожьем и Днепром остановили.