Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Зокрема, додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород, Волинь та Рівненська область.

Додатково курсуватимуть потяги сполученням:

№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одеса – Ковель: з Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одеса – Київ: з Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;

№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;

№ 26/25 Одеса – Ужгород: з Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;

№ 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.

Крім того, в “Укрзалізниці” повідомили, що на період Великодніх та травневих свят змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків – Костянтинівка. З 29 квітня по 10 травня потяги за цим маршрутом курсуватимуть щоденно. Відправлення з Костянтинівки – о 6.00, повернення з Харкова – о 15:55.