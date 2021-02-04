Об этом сообщает издание Greek Reporter.
Отмечается, что обломки здания разлетелись на 80 метров. Звуки взрыва было слышно в радиусе нескольких километров. В городе произошло кратковременное отключение электроэнергии.
Сейчас место взрыва оцепили полицейские и работники экстренных служб. Движение по автомагистрали заблокировано.
Местные власти предварительно заявили, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Сейчас точную причину инцидента выясняют. Данных о жертвах и пострадавших нет.
Отметим, что разрушенный трехзвездочный отель Tsamis расположен в живописном месте на берегу озера. В нем 75 номеров и 5 люксов.
Заместитель губернатора Кастории Димитрис Саввопулос заявил, что отель был не только ориентиром для посетителей города, но и знаковым местом для местных жителей, поскольку там происходили всевозможные социальные и культурные мероприятия.
Владелец заверил, что отель последний год не работал, поэтому внутри здания никого не было.
- Ранее прототип ракеты SpaceX SN9 взорвался во время попытки приземления. Это произошло через несколько минут после экспериментального запуска из Бока-Чика, штат Техас.