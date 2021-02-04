В четверг, 4 февраля, возле греческого города Кастория произошел мощный взрыв, который почти полностью разрушил трехэтажный отель.

Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Отмечается, что обломки здания разлетелись на 80 метров. Звуки взрыва было слышно в радиусе нескольких километров. В городе произошло кратковременное отключение электроэнергии.

Сейчас место взрыва оцепили полицейские и работники экстренных служб. Движение по автомагистрали заблокировано.

Местные власти предварительно заявили, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Сейчас точную причину инцидента выясняют. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Отметим, что разрушенный трехзвездочный отель Tsamis расположен в живописном месте на берегу озера. В нем 75 номеров и 5 люксов.

Заместитель губернатора Кастории Димитрис Саввопулос заявил, что отель был не только ориентиром для посетителей города, но и знаковым местом для местных жителей, поскольку там происходили всевозможные социальные и культурные мероприятия.

Владелец заверил, что отель последний год не работал, поэтому внутри здания никого не было.