Об этом сообщается в заявлении ультрас, опубликованном в Facebook.

“Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо — это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой” – сказано в заявлении.

При этом представители ультрас призвали всех работников футбольного клуба, “которые имеют хоть каплю самоуважения”, уволиться с работы.

“Всех болельщиков, кто болеет за Динамо так же, как и мы, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать”, – говорится в заявлении.

Напомним, что Мирча Луческу больше десяти лет тренировал донецкий “Шахтер” – главных соперников киевского “Динамо”.