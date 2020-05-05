Ультрас «Динамо» пригрозил протестами из-за преследования Стерненко

Об этом сообщили активисты Ультрас.
“Мы, Ультрас “Динамо Киев”, внимательно следим за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Стерненко было осуществлено три покушения. Во время последнего погиб один из нападавших.
“Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея – мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому не безразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!” – отметили в Ультрас.
Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
- Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.