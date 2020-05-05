Covid-19 Украина

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Ультрас «Динамо» пригрозил протестами из-за преследования Стерненко

Самая многочисленная фанатская группировка в Украине WBC Ультрас "Динамо" пригрозил протестами из-за преследования одесского активиста Сергея Стерненко.

Вторник, 5 мая 2020, 11:32

Об этом сообщили активисты Ультрас.

“Мы, Ультрас “Динамо Киев”, внимательно следим за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Стерненко было осуществлено три покушения. Во время последнего погиб один из нападавших.

“Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея – мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому не безразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!” – отметили в Ультрас.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Теги: Генпрокуратура, ультрас

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