Об этом мэр Умани Александр Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.
В опубликованном документе говорится, что празднование Рош Ха-Шана исключено в текущем году, потому что Израиль находится в “красной зоне” по заболеваемости коронавирусом, а в Украине в свою очередь запрещено проведение массовых мероприятий.
Также в МИД считают, что десятки тысяч паломников могут создать дополнительную нагрузку на украинские медицинские учреждения.
Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- В Умань прибыли полицейские с разных областей Украины для обеспечения порядка во время празднования еврейского нового года.
- В 2018 году в Умань праздновать приехали почти 30 тысяч паломников.