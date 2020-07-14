В МИД решили, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для празднования еврейского Нового года является невозможным из-за пандемии коронавируса.

Об этом мэр Умани Александр Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.

В опубликованном документе говорится, что празднование Рош Ха-Шана исключено в текущем году, потому что Израиль находится в “красной зоне” по заболеваемости коронавирусом, а в Украине в свою очередь запрещено проведение массовых мероприятий.

Также в МИД считают, что десятки тысяч паломников могут создать дополнительную нагрузку на украинские медицинские учреждения.

Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.