Об этом сообщают #Буквы.
В городе появились как большие билборд и баннер, так и небольшие плакаты, расклеенные на стенах.
Стоит отметить, что закрытые из-за коронавируса СOVID-19 украинские границы заставили паломников обращаться к мировому сообществу, в частности, и к США.
Поэтому по городу и можно встретить плакаты и билборды с изображением американского лидера.
Они содержат два ключевых месседжа, один из которых гласит: “Uman loves Trump” (“Умань любит Трампа”).
Еще одна надпись выглядит следующим образом: “Господин президент, вы полюбите Рабби Нахмана. Поддержите нас в стремлении праздновать в Умани”.
Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его празднуют с 18 по 20 сентября.
Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- Хасиды съехались в Умань на празднование иудейского нового года. Обычно в город приезжает 30-40 тысяч хасидов, но в этом году из-за карантинных ограничений их численность значительно меньше.
- Накануне сообщалось, что паломники-хасиды покинули территорию на украинско-белорусской границе вблизи пункта пропуска “Новые Яриловичи” (Черниговская область), где они находились с начала недели в надежде попасть в Украину.
- Ранее Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября. Это решение коснулось и паломников-хасидов, которые хотели попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года. Так, 14 сентября сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов.
- 16 сентября Кабинет Министров Украины на заседании поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области “Новые Яриловичи”.