В Умани, где в эти дни паломники-хасиды отмечают Рош ха-Шана – праздник начала нового года для тех, кто исповедует иудаизм, появились билборд и плакаты с изображением президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают #Буквы.

В городе появились как большие билборд и баннер, так и небольшие плакаты, расклеенные на стенах.

Стоит отметить, что закрытые из-за коронавируса СOVID-19 украинские границы заставили паломников обращаться к мировому сообществу, в частности, и к США.

Поэтому по городу и можно встретить плакаты и билборды с изображением американского лидера.

Они содержат два ключевых месседжа, один из которых гласит: “Uman loves Trump” (“Умань любит Трампа”).

Еще одна надпись выглядит следующим образом: “Господин президент, вы полюбите Рабби Нахмана. Поддержите нас в стремлении праздновать в Умани”.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его празднуют с 18 по 20 сентября.

Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.